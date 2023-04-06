Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:50

Культура

"The City": в российский прокат выйдет фильм "Наводнение"

"The City": в российский прокат выйдет фильм "Наводнение"

Сериал "Предсказание" вышел на онлайн-платформах

"Тайны кино": "Золушка", "Укротительница тигров", "Старая, старая сказка"

Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-18" из фильма "Вызов" установили в центре Москвы

Москвичам рассказали о главных новостях среды

Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-18" из фильма "Вызов" установили на Охотном ряду

"The City": российский триллер "Прямой эфир" выйдет 6 апреля

"Звезды советского экрана": "Курьер"

"Тайны кино": Константин Воинов

Участниками "Московской музейной недели" с начала года стали 250 тыс человек – Собянин

На этой недели в прокат выходит фильм "Наводнение" Ивана Твердовского. Этот режиссер ранее снял "Зоологию" и "Класс коррекции".

Для любителей фэнтези покажут "Бюро магических услуг". По сюжету неудачник Пол приходит на собеседование без особых надежд на успех, но его берут. Первое время он занимается бумажной работой, а потом узнает, что попал в бюро магических услуг. Там работают волшебники и мифические существа, которые рулят всем миром. Полу поручают важное задание – найти "переносную дверь", которая переносит владельца куда угодно.

Об этом – в программе The City.

Читайте также
Программа: The City
культуракиновидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика