"The City": в российский прокат выйдет фильм "Наводнение"

На этой недели в прокат выходит фильм "Наводнение" Ивана Твердовского. Этот режиссер ранее снял "Зоологию" и "Класс коррекции".

Для любителей фэнтези покажут "Бюро магических услуг". По сюжету неудачник Пол приходит на собеседование без особых надежд на успех, но его берут. Первое время он занимается бумажной работой, а потом узнает, что попал в бюро магических услуг. Там работают волшебники и мифические существа, которые рулят всем миром. Полу поручают важное задание – найти "переносную дверь", которая переносит владельца куда угодно.

Об этом – в программе The City.