"The City": российский триллер "Прямой эфир" выйдет 6 апреля

Команда The City сделала подборку новых фильмов, которые появятся на экранах на этой неделе. Например, выходит триллер "Прямой эфир" про блогера-инфлюенсера, который в погоне за большим количеством лайков готов пойти на все.

В центре сюжета – блогер-миллионник Егор и сотрудник автомобильной компании Александр. Во время поездки на Кавказ Александр наступает на мину, а Егор вместо помощи начинает вести прямой эфир.

Кроме того, на онлайн-платформах вышел сериал "Предсказание". Это история про волшебный игровой автомат, который учит жизни людей из провинциального американского городка.

Подробнее – в программе "The City".