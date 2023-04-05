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Культура

"The City": российский триллер "Прямой эфир" выйдет 6 апреля

"The City": российский триллер "Прямой эфир" выйдет 6 апреля

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Команда The City сделала подборку новых фильмов, которые появятся на экранах на этой неделе. Например, выходит триллер "Прямой эфир" про блогера-инфлюенсера, который в погоне за большим количеством лайков готов пойти на все.

В центре сюжета – блогер-миллионник Егор и сотрудник автомобильной компании Александр. Во время поездки на Кавказ Александр наступает на мину, а Егор вместо помощи начинает вести прямой эфир.

Кроме того, на онлайн-платформах вышел сериал "Предсказание". Это история про волшебный игровой автомат, который учит жизни людей из провинциального американского городка.

Подробнее – в программе "The City".

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