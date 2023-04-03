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03 апреля, 14:00

Культура

"The City": на этой неделе состоится премьера драмы "Сансара"

"The City": на этой неделе состоится премьера драмы "Сансара"

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В онлайн-кинотеатре Okko на этой неделе состоится фантастическая драма "Сансара". Это понятие из индийских религий означает круговорот жизни и смерти. Главные роли в фильме исполнили Павел Деревянко и Кристина Асмус.

По сюжету персонаж Андрей работает в банке и решает, давать людям кредит или нет. От этого буквально зависит судьба клиентов, но героя это совсем не волнует. Однажды он начинает жить задом наперед: каждое утро Андрей просыпается во вчерашнем дне. Менеджеру предстоит окунуться в события прошлого и понять, что он сделал не так, чтобы все исправить.

Об этом – в программе The City.

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