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Культура

"The City": киноленты "Тетрис" и "Актрисы" вышли на онлайн-платформах

"The City": киноленты "Тетрис" и "Актрисы" вышли на онлайн-платформах

"Тайны души": Наталья Хорохорина

"Мой район. Навигатор": 1 апреля исполняется 150 лет со дня рождения Рахманинова

"Золотая рыбка": Ольга Прокофьева

"Юмор на все времена": Спартак Мишулин

В России состоится онлайн-премьера фильма "Тетрис"

"Ночью The City": Владимир Логинов

"The City": фильм "Тетрис" появится на экранах в РФ 31 марта

"Тайны нашей эстрады": провал и триумф американских гастролей "Песняров"

"Тайны кино": "Иваново детство"

Команда The City сделала подборку фильмов и сериалов, которые появились на онлайн-платформах в течение недели. Например, киноработа Федора Бондарчука "Актрисы" расскажет о жизни звезд по другую сторону экрана. Сценарий написала Паулина Андреева, а продюсером выступил Валерий Тодоровский.

Также появился американский фильм "Тетрис" на экранах в РФ 31 марта. Это американская кинолента про советскую игру. В фильм на главную роль пригласили российского актера Никиту Ефремова. В центре сюжета – разработчик Тетриса Алексей Пажитнов и голландский продавец игр Хэнк Роджерс, который охотится за правами на эту игру.

Подробнее о новинках кино, а также о театральных постановках в столице – в программе "The City".

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