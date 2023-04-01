"The City": киноленты "Тетрис" и "Актрисы" вышли на онлайн-платформах

Команда The City сделала подборку фильмов и сериалов, которые появились на онлайн-платформах в течение недели. Например, киноработа Федора Бондарчука "Актрисы" расскажет о жизни звезд по другую сторону экрана. Сценарий написала Паулина Андреева, а продюсером выступил Валерий Тодоровский.

Также появился американский фильм "Тетрис" на экранах в РФ 31 марта. Это американская кинолента про советскую игру. В фильм на главную роль пригласили российского актера Никиту Ефремова. В центре сюжета – разработчик Тетриса Алексей Пажитнов и голландский продавец игр Хэнк Роджерс, который охотится за правами на эту игру.

Подробнее о новинках кино, а также о театральных постановках в столице – в программе "The City".