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Культура

"The City": фильм "Тетрис" появится на экранах в РФ 31 марта

"The City": фильм "Тетрис" появится на экранах в РФ 31 марта

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Американский фильм "Тетрис" появится на экранах в РФ 31 марта. Это американская кинолента про советскую игру. В фильм на главную роль пригласили российского актера Никиту Ефремова.

В центре сюжета – разработчик Тетриса Алексей Пажитнов и голландский продавец игр Хэнк Роджерс, который охотится за правами на эту игру. Новинку впервые показали на фестивале в Техасе, в Сети уже опубликовали большое количество положительных отзывов. Критики хвалят захватывающий сюжет с элементами шпионского кино и отличный актерский состав.

Подробнее – в программе "The City".

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Программа: The City
культуракиновидеоПолина Федосова
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