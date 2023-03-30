"The City": фильм "Тетрис" появится на экранах в РФ 31 марта

Американский фильм "Тетрис" появится на экранах в РФ 31 марта. Это американская кинолента про советскую игру. В фильм на главную роль пригласили российского актера Никиту Ефремова.

В центре сюжета – разработчик Тетриса Алексей Пажитнов и голландский продавец игр Хэнк Роджерс, который охотится за правами на эту игру. Новинку впервые показали на фестивале в Техасе, в Сети уже опубликовали большое количество положительных отзывов. Критики хвалят захватывающий сюжет с элементами шпионского кино и отличный актерский состав.

Подробнее – в программе "The City".