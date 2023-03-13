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13 марта, 13:50

Культура

The City: новинки кинематографа в марте

The City: новинки кинематографа в марте

"Золотая рыбка": Татьяна Аксюта

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Команда The City сделала подборку мартовских кинопремьер. Зрители смогут посмотреть фильмы "Сергий против нечисти: Шабаш", "На солнце, вдоль рядов кукурузы", "Медея".

В фильме "Сергий против нечисти. Шабаш" главные герои будут сражаться со сказочными злодеями – генномодифицированным Змеем Горынычем, бандой агрессивных домовых и гоголевским Вием. В хорроре "Медея" героине придется спасать сыновей от потусторонней нечисти.

Фильм "На солнце, вдоль рядов кукурузы" расскажет о событии четырехлетней давности, которое едва не стало трагедией в 2019 году. При взлете самолет столкнулся со стаей чаек, из-за чего у него отказали оба двигателя. Экипажу удалось посадить лайнер и спасти всех людей на борту. В киноленте покажут историю командира судна Дамира Юсупова.

Подробнее – в новом сюжете проекта The City.

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Программа: The City
культуракиновидеоПолина Федосова
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