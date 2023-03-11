The City: второй сезон сериала "Почка" и премьера фильма "Поехавшая"

На платформе Kion стартует второй сезон сериала "Почка". В новых сериях инспектор пожарной службы Наташа, которая больше себя любит только деньги, все еще учится быть отзывчивой. Для этого ей предстоит спасти сына своего донора. Девушке придется отыскать уже не одну, а семьдесят почек.

В кинотеатрах между тем показывают картину "Поехавшая". История основана на реальных событиях. Шесть лет назад успешный маркетолог Анна Смолина бросила все в Москве и отправилась в путешествие по России вместе со своей таксой. Она проехала на велосипеде 10 тысяч километров, а потом написала об этом книгу.

Для желающих выйти из дома в городе проходит целый ряд выставок. Так, в галерее "Ходынка" идет иммерсивная выставка Полины Жадько "Квантовый путь". Это такая попытка через искусство рассказать о новейших достижениях в физике и астрономии.

О том, что смотреть и куда пойти в выходные, – в новом сюжете проекта The City.

