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Культура

The City: премьера комедии "Поехавшая"

The City: премьера комедии "Поехавшая"

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Для москвичей составили список главных премьер, которые можно посмотреть на этой неделе. Например, можно оценить комедию "Поехавшая".

История основана на реальных событиях. Шесть лет назад успешный маркетолог Анна Смолина бросила все в Москве и отправилась в путешествие через всю Россию вместе со своей таксой. Она проехала на велосипеде 10 тысяч километров, а потом написала об этом книгу. Комедия "Поехавшая" и повествует об этих событиях.

Подробнее – в проекте The City.

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