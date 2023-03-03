13:50Культура
The City: сериал о группе "Король и Шут" вышел в РФ
Первый эпизод сериала "Король и Шут" вышел в онлайн-кинотеатрах. В центре сюжета будет история одноименной панк-группы.
В сериале покажут, как "КиШ" записывали первый, ставший культовым, альбом, собирали главный питерский стадион "Юбилейный". Режиссер байопика решил необычно подойти к сюжету и замиксовал реальность с вселенной, выдуманной из песен "КиШ".
Одновременно с запуском сериала в столице открылась выставка "Панк-культура". Как говорят ее организаторы, интереса к этому жанру у публики становится больше.
Подробнее – в проекте The City.
Программа: The City