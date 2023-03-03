The City: сериал о группе "Король и Шут" вышел в РФ

Первый эпизод сериала "Король и Шут" вышел в онлайн-кинотеатрах. В центре сюжета будет история одноименной панк-группы.

В сериале покажут, как "КиШ" записывали первый, ставший культовым, альбом, собирали главный питерский стадион "Юбилейный". Режиссер байопика решил необычно подойти к сюжету и замиксовал реальность с вселенной, выдуманной из песен "КиШ".

Одновременно с запуском сериала в столице открылась выставка "Панк-культура". Как говорят ее организаторы, интереса к этому жанру у публики становится больше.

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