02 марта, 13:55Город
The City: как провести предстоящие выходные в Москве
Для жителей столицы составили список, как можно провести досуг. Любители кино могут посмотреть новинку в кинотеатрах – фильм "Истории, которые нельзя рассказывать".
Это испанская комедия, состоящая из пяти любовных историй. Все персонажи знакомы – жена, которая изменяет, неудачник, который хочет встречаться с красоткой, будущая мать, которая не знает от кого ребенок.
Помимо просмотра фильмов, можно сходить на новые выставки. Например, можно посетить “Райский сад” в Artplay. Подробнее – в проекте The City.
Программа: The City