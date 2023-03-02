The City: как провести предстоящие выходные в Москве

Для жителей столицы составили список, как можно провести досуг. Любители кино могут посмотреть новинку в кинотеатрах – фильм "Истории, которые нельзя рассказывать".

Это испанская комедия, состоящая из пяти любовных историй. Все персонажи знакомы – жена, которая изменяет, неудачник, который хочет встречаться с красоткой, будущая мать, которая не знает от кого ребенок.

Помимо просмотра фильмов, можно сходить на новые выставки. Например, можно посетить “Райский сад” в Artplay. Подробнее – в проекте The City.