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02 марта, 13:55

Город

The City: как провести предстоящие выходные в Москве

The City: как провести предстоящие выходные в Москве

Специалисты МОЭК устранили утечку на теплосети в Косино-Ухтомском

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На территории Южного речного вокзала началась инженерная подготовка перед благоустройством

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Для жителей столицы составили список, как можно провести досуг. Любители кино могут посмотреть новинку в кинотеатрах – фильм "Истории, которые нельзя рассказывать".

Это испанская комедия, состоящая из пяти любовных историй. Все персонажи знакомы – жена, которая изменяет, неудачник, который хочет встречаться с красоткой, будущая мать, которая не знает от кого ребенок.

Помимо просмотра фильмов, можно сходить на новые выставки. Например, можно посетить “Райский сад” в Artplay. Подробнее – в проекте The City.

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