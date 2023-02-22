The City: виды мастер-классов на фестивале "Московская масленица"

Команда The City отправилась на фестиваль "Московская масленица". Парк Горького стал одной из 23 площадок столичного фестиваля. Еще можно отправиться на Тверскую и площадь Революции,

Посетители Парка Горького смогут попасть в блинный техникум и сделать себе еду самостоятельно, а также заняться рукоделием и мозаикой. На Тверской площади можно подготовить на мастер-классе масленичных кукол, банный веник и птицу счастья.

Подробнее – в сюжете проекта The City.