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The City: фестиваль "Московская Масленица" открылся на 23 площадках в столице

The City: фестиваль "Московская Масленица" открылся на 23 площадках в столице

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В столице стартовал фестиваль "Московская Масленица". На мероприятиях можно будет попробовать более 50 видов блинов. В числе рецептов есть не только традиционные, но и аналоги, представленные в кухнях разных народов России. Подготовлены и другие угощения, например, 30 сортов сыра, рыбные и мясные деликатесы.

Также можно посетить инсталляцию "Кухня" в Еврейском музее. Проект посвящен традиционной еврейской еде.

Еще одна хорошая выставка идет в RuArts – там показывают дневник московской школьницы, который она вела с 1938 по 1945 год. Подробнее – в программе The City.

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городфестиваливыставкивидеоСтанислав Кулик
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