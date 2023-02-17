The City: фестиваль "Московская Масленица" открылся на 23 площадках в столице

В столице стартовал фестиваль "Московская Масленица". На мероприятиях можно будет попробовать более 50 видов блинов. В числе рецептов есть не только традиционные, но и аналоги, представленные в кухнях разных народов России. Подготовлены и другие угощения, например, 30 сортов сыра, рыбные и мясные деликатесы.

Также можно посетить инсталляцию "Кухня" в Еврейском музее. Проект посвящен традиционной еврейской еде.

Еще одна хорошая выставка идет в RuArts – там показывают дневник московской школьницы, который она вела с 1938 по 1945 год. Подробнее – в программе The City.