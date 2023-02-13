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Культура

"The City": новые российские сериалы, которые выйдут в феврале

"The City": новые российские сериалы, которые выйдут в феврале

"Звезды советского экрана": Михаил Светин

"Тайны кино": "У озера", "Легенда о Тиле", "Тегеран-43", "Принцесса цирка"

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Сериал "Шаляпин" вышел в России 13 февраля

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Несколько новых сериалов выйдут на стриминговых площадках. Можно будет посмотреть сериалы "Шаляпин", "Омар в большом городе 2", "Антология русского хоррора: Красный состав".

Биографический проект "Шаляпин" посвящен судьбе легендарного оперного исполнителя, ставшего символом национальной культуры на рубеже XIX и ХХ веков. Как утверждают кинокритики, все детали проработаны до мелочей. Всего будет 8 серий, которые появятся с 13 февраля.

Еще выходит "Антология русского хоррора: Красный состав", это мультсериал по мотивам рассказов русских классиков. Всего будет шесть историй по 20 минут, и каждая оформлена в своей стилистике. Например, "Лесного царя" Жуковского сделали в формате киберпанка.

Также появится сериал "Омар в большом городе 2". Подробнее – в программе The City.

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Программа: The City
культуракиновидеоСтанислав Кулик
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