"The City": новые российские сериалы, которые выйдут в феврале

Несколько новых сериалов выйдут на стриминговых площадках. Можно будет посмотреть сериалы "Шаляпин", "Омар в большом городе 2", "Антология русского хоррора: Красный состав".

Биографический проект "Шаляпин" посвящен судьбе легендарного оперного исполнителя, ставшего символом национальной культуры на рубеже XIX и ХХ веков. Как утверждают кинокритики, все детали проработаны до мелочей. Всего будет 8 серий, которые появятся с 13 февраля.

Еще выходит "Антология русского хоррора: Красный состав", это мультсериал по мотивам рассказов русских классиков. Всего будет шесть историй по 20 минут, и каждая оформлена в своей стилистике. Например, "Лесного царя" Жуковского сделали в формате киберпанка.

Также появится сериал "Омар в большом городе 2". Подробнее – в программе The City.