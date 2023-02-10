The City: сериал "Омар в большом городе 2" выйдет на онлайн-платформе KION

Сериал "Омар в большом городе 2" выйдет на онлайн-платформе KION. По сюжету главный герой пролежал на диване 30 лет в квартире родителей, а когда они нашли ему невесту, он сбежал в Москву, наврав о работе в "Газпроме". Однако в большом городе он смог устроиться только в службу такси.

В новом сезоне Омару предстоит как-то увести понравившуюся девушку у столичного мажора и разбогатеть всего за пару дней: родители решили приехать к сыну в гости.

Первые две серии выйдут 14 февраля. Всего их будет 8. Подробнее – в сюжете проекта The City.