The City: фильм "Праведник" выйдет в кинотеатрах РФ 16 февраля

Команда The City сделала подборку новых фильмов, которые появятся на экранах в феврале. Например, фильм "Праведник" выйдет в кинотеатрах РФ 16 февраля. Это история о подвиге во время Великой Отечественной войны, когда красноармеец Николай Киселев спас из гетто 218 евреев. Сюжет основан на реальных событиях.

Режиссер кинокартины – Сергей Урсуляк, который до этого работал над сериалом "Ликвидация". Ради достоверности актеры "Праведника" решили повторить тот самый маршрут красноармейца.

Также выходит сериал "Фишер" от продюсера Федора Бондарчука, в центре сюжета – история о маньяке, который жил в 80-е годы ХХ века. Подробнее – в сюжете проекта The City