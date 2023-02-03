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Культура

"The City": сериал "Раневская" выйдет на онлайн-платформе KION 8 февраля

"The City": сериал "Раневская" выйдет на онлайн-платформе KION 8 февраля

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Сериал "Раневская" выйдет на онлайн-платформе KION 8 февраля. В нем покажут жизнь легендарной актрисы с момента, как она решила выбрать эту профессию. Ее путь к успеху, процесс съемок известных фильмов и озвучивание советских мультфильмов – все эти эпизоды нашли свое отражение в киноработе.

Актрису на роль Фаины Раневской искали несколько месяцев, взяли Мариэтту Цигаль-Полищук. В сериале Мариэтта сыграла как юную, так и взрослую Раневскую.

Подробнее – в сюжете проекта The City.

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культуракиновидеоСтанислав Кулик
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