"The City": сериал "Раневская" выйдет на онлайн-платформе KION 8 февраля

Сериал "Раневская" выйдет на онлайн-платформе KION 8 февраля. В нем покажут жизнь легендарной актрисы с момента, как она решила выбрать эту профессию. Ее путь к успеху, процесс съемок известных фильмов и озвучивание советских мультфильмов – все эти эпизоды нашли свое отражение в киноработе.

Актрису на роль Фаины Раневской искали несколько месяцев, взяли Мариэтту Цигаль-Полищук. В сериале Мариэтта сыграла как юную, так и взрослую Раневскую.

Подробнее – в сюжете проекта The City.