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The City: в России выйдет сериал "Комплекс Бога"

The City: в России выйдет сериал "Комплекс Бога"

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На онлайн-платформе KION выйдет сериал "Комплекс Бога". Премьера состоится на следующей неделе.

По сюжету успешный бизнесмен Владимир Нестеров одержим навязчивыми мыслями. Он боится сорваться и причинить кому-то вред. Поэтому он обращается за помощью к психиатру Алексею с одним условием – все будет анонимно. Нестеров делится с психиатром своими тайными желаниями. Алексей очень хочет помочь и обещает сохранить врачебную тайну, пока пациент от мыслей не переходит к делу.

Затем начинается череда исчезновений девочек. Одну находят уже мертвой, еще две пропадают. Психиатр подозревает Нестерова и больше не может молчать. Перед ним стоит выбор: пойти в полицию или продолжать хранить врачебную тайну.

Подробнее – в сюжете проекта The City.

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