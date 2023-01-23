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23 января, 13:50

Культура

The City: премьеры сериалов на этой неделе

The City: премьеры сериалов на этой неделе

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На российских стримингах выйдет сериал "Я "любила" мужа"

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Команда The City сделала подборку новых сериалов, которые появятся на стримингах на этой неделе. Стоит обратить внимание на российский сериал "Я "любила" мужа".

По сюжету он напоминает сериал "Почему женщины убивают". Главная героиня Ксения – образцовая домохозяйка, которая делает все для мужа. Он принимает это как должное, еще и изменяет супруге. На этом сходства с американским сериалом заканчиваются: Ксения ради мужа решается на эксперименты в постели, но случайно его убивает.

Еще появится сериал "Терапия", который расскажет про психолога, который решил говорить своим пациентам правду и ничего, кроме правды. Кроме сюжетных линий главных героев, будут истории пациентов, чья жизнь будет меняться после правдивых высказываний и советов психолога. В главных ролях – Джейсон Сигел и Харрисон Форд.

Также выйдет испанский фильм "Тюрьма 77". Это история, которая основана на реальных событиях: кинолента расскажет про парня, который поднял бунт среди заключенных.

Подробнее – в сюжете проекта The City.

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культуракиновидеоПолина Федосова
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