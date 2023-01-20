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"The City": столичные фестивали ледяных скульптур

"The City": столичные фестивали ледяных скульптур

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Команда The City сделала подборку столичных фестивалей ледяных скульптур. Как прокомментировали посетители, такие мероприятия стоит посетить вечером, когда подсветка подключается у скульптур.

Например, можно сходить на "Снег и лед" в парк "Музеон", где дополнительно разместили ледяной замок с горками. Еще стоит пойти на Зубовский бульвар, где изо льда сделали памятники, которых уже давно не существуют в столице.

Подробнее – в сюжете проекта The City.

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