"The City": столичные фестивали ледяных скульптур

Команда The City сделала подборку столичных фестивалей ледяных скульптур. Как прокомментировали посетители, такие мероприятия стоит посетить вечером, когда подсветка подключается у скульптур.

Например, можно сходить на "Снег и лед" в парк "Музеон", где дополнительно разместили ледяной замок с горками. Еще стоит пойти на Зубовский бульвар, где изо льда сделали памятники, которых уже давно не существуют в столице.

Подробнее – в сюжете проекта The City.