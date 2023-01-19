The City: новинки кино этой недели

Для москвичей составили список премьер этой недели, которые можно посмотреть на большом экране. Первый в списке – вестерн "Отзвуки прошлого" с Николасом Кейджем.

По сюжету гроза Дикого Запада Колтон Бриггс давно завязал с криминалом и счастливо живет на ферме с семьей. Но все меняется после убийства его жены. Главный герой отправляется на поиски бандита вместе с дочерью.

Еще одна новинка – фильм "Молодость" от якутского режиссера Дмитрия Давыдова. Это драмеди про кризис среднего возраста и желание вернуться в молодость. Главный герой – неудачник Вася – приезжает за счастьем домой, в якутскую глубинку. А там его никто не ждет, так как все друзья уже женились, нашли работу и завели детей. Главная изюминка картины – музыкальные хиты якутской рок-группы.

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