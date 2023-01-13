"The City": новый сезон сериала "Тест на беременность" вышел на платформе KION

Четвертый сезон сериала "Тест на беременность" вышел на онлайн-платформе KION. Перед зрителями – тяжелые будни врачей, сложные случаи и взаимоотношения.

Новый сезон станет решающим для главной героини – врача Натальи Бахметьевой. Ей предстоит найти подход к своему сыну, который стал все больше отдаляться от нее. С работой тоже придется определиться: стоит ли бороться за место завотделением или быть просто хорошим врачом

Главная особенность сериала: сюжеты всегда снимали в действующих больницах, а актеры проходили медпрактику. Подробнее – в сюжете проекта The City.