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Культура

"The City": новый сезон сериала "Тест на беременность" вышел на платформе KION

"The City": новый сезон сериала "Тест на беременность" вышел на платформе KION

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Четвертый сезон сериала "Тест на беременность" вышел на онлайн-платформе KION. Перед зрителями – тяжелые будни врачей, сложные случаи и взаимоотношения.

Новый сезон станет решающим для главной героини – врача Натальи Бахметьевой. Ей предстоит найти подход к своему сыну, который стал все больше отдаляться от нее. С работой тоже придется определиться: стоит ли бороться за место завотделением или быть просто хорошим врачом

Главная особенность сериала: сюжеты всегда снимали в действующих больницах, а актеры проходили медпрактику. Подробнее – в сюжете проекта The City.

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