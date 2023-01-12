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Культура

The City: в РФ состоялась премьера боевика "Операция “Фортуна”: Искусство побеждать"

The City: в РФ состоялась премьера боевика "Операция “Фортуна”: Искусство побеждать"

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На российские экраны вышел боевик "Операция “Фортуна”: Искусство побеждать" Гая Ричи. Выпустить кино в отечественный прокат собирались на новогодних каникулах, но в итоге фильм вышел 12 января.

По сюжету элитный разведчик Орсон Форчун должен помешать миллиардеру продать суперсекретное оружие. Ради миссии агенту-одиночке приходится объединиться с лучшими шпионами мира и голливудской суперзвездой. Последний должен втереться к миллиардеру в доверие.

Подробнее – в сюжете проекта The City.

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