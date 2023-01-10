The City: топ ожидаемых компьютерных игр 2023 года

Команда The City сделала подборку новых компьютерных игр, которые появятся в 2023 году. Например, Diablo IV выйдет 6 июня. Эта серия игр выходит уже 25 лет, в нее играют десятки миллионов по всему миру. Разработчики улучшили графику Diablo, а также создали игру на новом движке.

Еще появится вторая часть игры про Человека Паука, которую делали совместно с компанией Marvel. Выход намечен на осень.

Также выходит Hogwarts Legacy – игра с открытым миром, события которого развернутся в 1800-х годах. Геймеры будут играть за студента последнего курса. Подробнее – в сюжете проекта The City.