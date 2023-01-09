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Культура

"The City": российские премьеры 2023 года

"The City": российские премьеры 2023 года

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The City: названы три недооцененных российских фильма

Команда The City сделала подборку новых фильмов, которые появятся на экранах в России в 2023 году. Например, фильм "Воланд" по мотивам романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" появится весной. В главных ролях – Юлия Снигирь и Евгений Цыганов.

Отмечается, что ключевые сцены из книги останутся на месте. Москву 30-х годов прошлого века в фильме покажут в стилистике "Великого Гэтсби".

Еще одна премьера, которая ожидается в феврале, – фильм "Непослушная". Студентка-эколог Эля хочет спасти Битцевский лес от застройщика Матвея, который планирует поставить здесь небоскреб. Он предлагает девушке челлендж – семь романтических дней по его правилам. Если Эля выдержит и не поддастся чарам Матвея, то лес спасен.

Подробнее – в сюжете проекта The City].

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