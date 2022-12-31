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The City: москвичам рассказали, как провести новогодние каникулы

The City: москвичам рассказали, как провести новогодние каникулы

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Как провести новогодние каникулы, чтобы в первый рабочий понедельник было, что вспомнить. Об этом – в программе The City.

Что делать в первую очередь? Конечно, идти гулять! В Москве стартовал традиционный новогодний фестиваль "Путешествие в Рождество". Каждую зиму он превращает Москву в настоящую сказку.

А в кино тем временем состоялась премьера фильма про Чебурашку. Спин-офф советской сказки происходит в сочинском дендрарии. Персонаж врывается в размеренную жизнь садовника-перфекциониста Геннадия Петровича в исполнении Сергей Гармаша.

Любители сериалов же могут оценить проект "Оливье и роботы". Сериал-анекдот про столкновение компьютерных технологий и русского менталитета очень похож на новогодний спешл "Черного зеркала". Это тоже антология про будущее, но без катастрофы и очень по-доброму.

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