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Культура

The City: подборка документальных фильмов на онлайн-платформе KION

The City: подборка документальных фильмов на онлайн-платформе KION

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Команда The City сделала подборку документальных фильмов, которые есть на онлайн-платформе KION. Например, можно посмотреть документальный сериал "Дедлайн", который ставит целью поменять представление о старости.

Режиссер сериала Евгений Григорьев рассказывает о героях старше 60 лет. Взяли их в фильм не за привлекательную внешность, а за цепляющие истории жизни, которые переворачивают сознание. Среди героев, например, миллионер, художник, стендапер и модель.

Также вышел фильм "Пелевин", который снят в формате документальной анимации. Режиссер Родион Чепель совершает попытку борьбы с мистификациями вокруг писателя. Подробнее – в сюжете проекта The City.

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Программа: The City
культуракиновидеоСтанислав Кулик
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