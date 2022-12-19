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Культура

"The City": новинки декабрьского кинопроката

"The City": новинки декабрьского кинопроката

"The Сity. Говорим": Никита Ефремов

"Вот это любовь": Василий Меркурьев и Ирина Мейерхольд

"Тайны нашей эстрады": "Папа, ты сам был таким!..". Династия Пресняковых

"Тайны кино": "Трембита", "Невероятные приключения итальянцев в России"

Стало известно о популярности балета "Щелкунчик" среди зарубежных зрителей

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Новости часа: пациентов подвергшейся обстрелу больницы в Донецке переведут в другие палаты

"Раскрывая тайны звезд": неловкое положение

"В главной роли": Жанна Рождественская

Команда The City сделала подборку новых фильмов, которые появятся на экранах на этой неделе. Например, можно посмотреть фильм-катастрофу "Мира".

По сюжету фильма, у главной героини Леры сложные отношения с отцом. Он – космонавт, много лет живет и работает на орбитальной станции. Все меняется, когда на родной город обрушивается метеоритный дождь. Теперь Лере придется прислушиваться к папе, который использует любую возможность передать сообщение дочери, следя сверху со станции за каждым ее шагом. Подробнее – в сюжете проекта The City.

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