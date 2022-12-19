"The City": новинки декабрьского кинопроката

Команда The City сделала подборку новых фильмов, которые появятся на экранах на этой неделе. Например, можно посмотреть фильм-катастрофу "Мира".

По сюжету фильма, у главной героини Леры сложные отношения с отцом. Он – космонавт, много лет живет и работает на орбитальной станции. Все меняется, когда на родной город обрушивается метеоритный дождь. Теперь Лере придется прислушиваться к папе, который использует любую возможность передать сообщение дочери, следя сверху со станции за каждым ее шагом. Подробнее – в сюжете проекта The City.