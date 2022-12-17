МЧС предупредило о снегопаде и ветре в Москве в выходные

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

07:40

Культура

The City: комедия "Непослушник 2"

The City: комедия "Непослушник 2"

Новости часа: изменение температуры в "Союзе МС-22" не угрожает жизни космонавтов

"Золотая рыбка": Дмитрий Богачев

Специалисты рассказали о жанровом и остросюжетном кино в РФ

The City: подборка фильмов для просмотра дома

"Программа наших передач": "Песня года"

"Тайны нашей эстрады": "Летящей походкой...". Песня как хобби

Москвичей пригласили на спектакль "Кто боится Вирджинии Вульф?" в Театре Наций

В российский прокат вышла комедия "Непослушник 2"

"Тайны кино": "Юнона и Авось"

В прокат в России вышел фильм "Непослушник 2" – продолжение комедии с Виктором Хориняком. В первой части сюжет крутился вокруг самовлюбленного пранкера с ником "Димонстр". Скрываясь от полиции, мажор оказался в мужском монастыре на перевоспитании.

На этот раз в центре внимания священник Анатолий, который теряет память при странном стечении обстоятельств. Ну а герой Хориняка берется воскресить в памяти своего духовного наставника все важные моменты: от первой любви до полета в космос.

Подробнее – в сюжете проекта The City.

Читайте также
Программа: The City
культуракиновидеоСтанислав Кулик
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика