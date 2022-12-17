The City: комедия "Непослушник 2"

В прокат в России вышел фильм "Непослушник 2" – продолжение комедии с Виктором Хориняком. В первой части сюжет крутился вокруг самовлюбленного пранкера с ником "Димонстр". Скрываясь от полиции, мажор оказался в мужском монастыре на перевоспитании.

На этот раз в центре внимания священник Анатолий, который теряет память при странном стечении обстоятельств. Ну а герой Хориняка берется воскресить в памяти своего духовного наставника все важные моменты: от первой любви до полета в космос.

Подробнее – в сюжете проекта The City.