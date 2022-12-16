The City: подборка фильмов для просмотра дома

Для москвичей составили подборка фильмов, которые можно уже посмотреть на онлайн-платформе Kion. Например, можно оценить семейную комедию "Я буду жить".

В центре сюжета находится домохозяйка Алла, которая все тащит на себе – от взрослых детей до бывших мужей. Правда, семейное счастье героини трещит по швам: сын безнадежно инфантилен, а дочь забеременела от безработного лентяя. Алла решает преподать урок обнаглевшим родственникам и притворяется смертельно больной.

Подробнее – в сюжете проекта The City.