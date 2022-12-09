The City: премьера сериала "Тест на беременность – 3"

На онлайн-платформе Kion вышло несколько новинок. Например, можно посмотреть сериал "Тест на беременность – 3".

Это новый сезон медицинской мелодрамы про гениального врача-гинеколога Наталью Бахметьеву. По сюжету из-за постоянных конфликтов с начальством героиня отказывается от работы в перинатальном центре. Теперь Бахметьевой нужно снова искать место, где ее талант оценят по достоинству.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.