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Культура

The City: премьера сериала "Тест на беременность – 3"

The City: премьера сериала "Тест на беременность – 3"

"Актуальный репортаж": зарубежная музыка исчезнет из отечественных фильмов

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"Ночная смена": документальный фильм "Меган и Гарри" и продолжение "Папиных дочек"

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Фильм "Либерия: Охотники за сокровищами" доступен на онлайн-платформе "ИВИ"

На онлайн-платформе Kion вышло несколько новинок. Например, можно посмотреть сериал "Тест на беременность – 3".

Это новый сезон медицинской мелодрамы про гениального врача-гинеколога Наталью Бахметьеву. По сюжету из-за постоянных конфликтов с начальством героиня отказывается от работы в перинатальном центре. Теперь Бахметьевой нужно снова искать место, где ее талант оценят по достоинству.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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культуракиновидеоПолина Федосова
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