"The City. Смотрим": декабрьские новые киноленты

Вышли на онлайн-платформах комедийный сериал "Я слежу за тобой", а также фильмы "Средневековье" и "Бегущие за волной".

В центре сюжета "Я слежу за тобой" – молодой полицейски по фамилии Титов, который провалил задание. В качестве наказания его переводят в отдел наружного наблюдения, а напарником назначают профессионала, который все делает по уставу. Далее сюжет напоминает классическую голливудскую комедию про полицейских-напарников, которые терпеть друг друга не могут, но при этом дополняют друг друга и раскрывают череду преступлений.

Также можно посмотреть чешскую историческую драму "Средневековье". По сюжету будет много батальных сцен и исторических событий. Это самый дорогой чешский фильм всех времен - его бюджет больше 20 миллионов долларов.

Фильм "Бегущие за волной" расскажет о жизни серферов. В главной роли – Люк Хемсворт. Подробнее – в сюжете проекта The City].