Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

13:50

Культура

The City: какие фильмы выйдут в российский прокат на этой неделе

The City: какие фильмы выйдут в российский прокат на этой неделе

"Вот это любовь": Наталья Кустинская и Борис Егоров

"Тайны кино": "Трембита", "Приключения Электроника", "Вас вызывает Таймыр"

"Тайны нашей эстрады": "Ты одна мне помощь и отрада". Счастливая звезда Николая Сличенко

Комедия абсурда "Большой золотой слиток" вышла в прокат в РФ

Новости часа: Союз кинематографистов РФ откроет региональное отделение в Донбассе

Финалисты конкурса "Романсиада" выступили в Москве

"Раскрывая тайны звёзд": к 95-летию Владимира Наумова

"Кинодача": Юрий Назаров

"Откройте, Давид": Евгения Крюкова

Команда The City сделала подборку новых фильмов, которые можно посмотреть на больших экранах на этой неделе. Среди них – "Большой золотой слиток" с Оскаром Айзеком и Меган Фокс в главных ролях.

Это абсурдная комедия про писателя-неудачника, которого сбил Cadillac. В качестве компенсации виновник предлагает парню подлечиться у него дома и заодно напечатать его биографию. Чем больше историй из жизни богача узнает писатель, тем больше странных событий с ним происходит.

Подробнее – в сюжете проекта The City].

Читайте также
Программа: The City
культуракиновидеоСтанислав Кулик
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика