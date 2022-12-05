The City: какие фильмы выйдут в российский прокат на этой неделе

Команда The City сделала подборку новых фильмов, которые можно посмотреть на больших экранах на этой неделе. Среди них – "Большой золотой слиток" с Оскаром Айзеком и Меган Фокс в главных ролях.

Это абсурдная комедия про писателя-неудачника, которого сбил Cadillac. В качестве компенсации виновник предлагает парню подлечиться у него дома и заодно напечатать его биографию. Чем больше историй из жизни богача узнает писатель, тем больше странных событий с ним происходит.

Подробнее – в сюжете проекта The City].