"The City": чем заняться в выходные

Главным лайфстайл-событием последних недель в Москве остается открытие центра "Зотов" – это новое место, полностью посвященное конструктивизму. Если вы там еще не были, срочно идите. Первая выставка называется "1922. Конструктивизм. Начало".

Декабрь – сезон ярмарок. Большей частью они предновогодние. Но на этой неделе главная ярмарка – книжная. Это "Non-Fiction" и на нее все идут, перетряхивая списки обязательных покупок. Подробнее – в сюжете проекта The City].