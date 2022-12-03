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Город

"The City": чем заняться в выходные

"The City": чем заняться в выходные

Телезрителям рассказали, где в Москве можно безопасно покататься на тюбингах

Москву начали украшать к новогодним праздникам

В Москве более 6 млрд руб направят на средства для реабилитации инвалидов

Московские водоемы усиленно патрулируют из-за хрупкого льда

Москвичам рассказали, где можно безопасно прокатиться на тюбинге

"Мой район. Навигатор": строительство тоннеля из Западного Бирюлева в Царицыно

"Мой район. Навигатор": открытие районного центра "Киргизия" в Новогирееве

"Мой район. Навигатор": поликлиника открылась после реконструкции в Западном Дегунине

"Мой район. Навигатор": открытие райцентра "Киргизия"

Главным лайфстайл-событием последних недель в Москве остается открытие центра "Зотов" – это новое место, полностью посвященное конструктивизму. Если вы там еще не были, срочно идите. Первая выставка называется "1922. Конструктивизм. Начало".

Декабрь – сезон ярмарок. Большей частью они предновогодние. Но на этой неделе главная ярмарка – книжная. Это "Non-Fiction" и на нее все идут, перетряхивая списки обязательных покупок. Подробнее – в сюжете проекта The City].

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