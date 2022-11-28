"The City": три фильма выйдут на этой неделе

Команда The City сделала подборку новых фильмов, которые появятся на экранах на этой неделе. Например, можно посмотреть драму "На ощупь" с Дмитрием Нагиевым. Также киноманы могут обратить внимание на мистический триллер "Омут", в котором сыграл Вольфганг Черни.

Кроме того, в российский прокат выйдет картина "Треугольник печали" с Вуди Харрельсоном. В этом году фильм получил в Каннах золотую пальмовую ветвь. Подробнее – в сюжете проекта The City].