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Культура

"The City": три фильма выйдут на этой неделе

"The City": три фильма выйдут на этой неделе

"Вот это любовь": Анна Каменкова и Анатолий Спивак

"Тайны нашей эстрады": "Нас не разлучат, нет!"

"Тайны кино": "Большая перемена", "Однажды двадцать лет спустя", "Выйти замуж за капитана"

В российский прокат выйдет драма "На ощупь"

В Москве завершился фестиваль духовно-нравственного кино "Радонеж"

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"Интервью": Александр Пивоварчук – о театре театров "Маска"

"Кинодача": Нина Маслова

The City: фильм "Сестры" вышел на большие экраны

Команда The City сделала подборку новых фильмов, которые появятся на экранах на этой неделе. Например, можно посмотреть драму "На ощупь" с Дмитрием Нагиевым. Также киноманы могут обратить внимание на мистический триллер "Омут", в котором сыграл Вольфганг Черни.

Кроме того, в российский прокат выйдет картина "Треугольник печали" с Вуди Харрельсоном. В этом году фильм получил в Каннах золотую пальмовую ветвь. Подробнее – в сюжете проекта The City].

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Программа: The City
культуракиновидеоСтанислав Кулик
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