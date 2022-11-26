The City: фильм "Сестры" вышел на большие экраны

Фильм "Сестры" с Ириной Старшенбаум и Никитой Ефремовым вышел на большие экраны. Режиссером картины является Иван Петухов.

В центре сюжета – Анна, она молодая мать, ее бьет муж, запирает в квартире и грубо обращается с ребенком. Находясь в полном отчаянии, девушка узнает о темных мистических силах, которые готовы ей помочь. Чтобы остаться в живых, Анна специальным обрядом вызывает тайный орден под названием "Сестры".

Подробнее – в сюжете проекта The City.