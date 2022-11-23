The City: фильм ужасов "Сестры" выйдет в российский прокат

На этой неделе в прокат выйдет российский психологический фильм ужасов "Сестры". Это первый российский проект, в котором зрителя пугают глубинным подсознательным ужасом.

Сюжет повествует о женщине, которая пытается справиться с домашним насилием с помощью потусторонних сил. Как возникла идея кинокартины и каким получился необычный хоррор, команде The City расскажет Никита Ефремов, сыгравший одну из главных ролей.