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Культура

"The City": три кинопремьеры вышли на этой неделе

"The City": три кинопремьеры вышли на этой неделе

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Команда The City сделала подборку новых фильмов, которые появятся на экранах на этой неделе. Например, можно посмотреть российскую драму "Время года зима". Главные роли играют Юлия Снигирь и Евгения Добровольская.

Также киноманы могут обратить внимание на биографический фильм "Ламборгини: Человек-легенда", где расскажут о Ферруччо Ламборгини, создателе знаменитых спорткаров. По сюжету итальянский производитель тракторов мечтает выпустить шикарный автомобиль, который станет конкурентом Феррари. Весь фильм – это противостояние двух известных марок как на гоночной трассе, так и на производстве.

Еще одна новинка выходит на платформе "ОККО": зрителям будет доступна кинолента "Человек, который нарисовал Бога" с Кэвином Спейси. В центре сюжета – слепой художник, который обладает уникальным даром: он может рисовать портреты людей по их голосу. Но однажды его обвиняют в сексуальном насилии. Следователь, который ведет дело, находит доказательства, что не все так однозначно.

Подробнее – в сюжете проекта The City].

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культуракиновидеоСтанислав Кулик
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