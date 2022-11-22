"The City": три кинопремьеры вышли на этой неделе

Команда The City сделала подборку новых фильмов, которые появятся на экранах на этой неделе. Например, можно посмотреть российскую драму "Время года зима". Главные роли играют Юлия Снигирь и Евгения Добровольская.

Также киноманы могут обратить внимание на биографический фильм "Ламборгини: Человек-легенда", где расскажут о Ферруччо Ламборгини, создателе знаменитых спорткаров. По сюжету итальянский производитель тракторов мечтает выпустить шикарный автомобиль, который станет конкурентом Феррари. Весь фильм – это противостояние двух известных марок как на гоночной трассе, так и на производстве.

Еще одна новинка выходит на платформе "ОККО": зрителям будет доступна кинолента "Человек, который нарисовал Бога" с Кэвином Спейси. В центре сюжета – слепой художник, который обладает уникальным даром: он может рисовать портреты людей по их голосу. Но однажды его обвиняют в сексуальном насилии. Следователь, который ведет дело, находит доказательства, что не все так однозначно.

Подробнее – в сюжете проекта The City].