The City: зарубежные кинопремьеры

На этой неделе вышли киноленты "Дурной глаз", "Эмили" и "Покерфейс". В фильме "Дурной глаз" в главной роли сыграла Ева Грин. Успешного дизайнера Кристин начинают мучить галлюцинации. Каждый день ей становится все хуже, она пьет горы таблеток, но они не спасают. Муж, дабы помочь любимой, нанимает домработницу-филиппинку, которая оказывается ведьмой.

Режиссером "Дурного глаза" стал Лоркан Финнеган. Его считают главным создателем современных социальных триллеров.

Еще один премьера – триллер "Покерфейс", где Рассел Кроу стал режиссером, сценаристом и исполнителем главной роли. По сюжету Джейк и его друзья – настоящие профи в карточных играх. Однажды главный герой решает собрать всех друзей на партию у себя дома. Но на них нападают неизвестные, и Джейку предстоит понять, как связаны встреча старых знакомых и угроза его жизни.

Также вышел романтический фильм "Эмили". Кинолента расскажет про Эмили Бронте, которая написала "Грозовой перевал". Однако фильм не является биографическим. Режиссер Френсис О’Коннор решила задаться вопросом: какие события могли бы подтолкнуть девушку из деревни к созданию одного из величайших романов о любви? Режиссер написала сценарий о тайной страсти Эмили Бронте и приезжего викария.

Подробнее – в сюжете проекта The City.