The City: подборка новых российских триллеров

Для любителей кино составили подборку новых российских триллеров. Среди них – фильм "Накануне".

Главный герой –трудный подросток Макс. С родителями он почти не общается, со своей девушкой постоянно ссорится и, чтобы хоть как-то заглушить одиночество, постоянно шатается по Питеру.

Однажды он узнает, что у отца появилась любовница по имени Анна. Макс принимает решение убить женщину и начинает выслеживать ее. Но все не так просто, оказывается, что Анна тоже несчастна.

Подробнее – в сюжете проекта The City.