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The City: подборка новых российских триллеров

The City: подборка новых российских триллеров

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Для любителей кино составили подборку новых российских триллеров. Среди них – фильм "Накануне".

Главный герой –трудный подросток Макс. С родителями он почти не общается, со своей девушкой постоянно ссорится и, чтобы хоть как-то заглушить одиночество, постоянно шатается по Питеру.

Однажды он узнает, что у отца появилась любовница по имени Анна. Макс принимает решение убить женщину и начинает выслеживать ее. Но все не так просто, оказывается, что Анна тоже несчастна.

Подробнее – в сюжете проекта The City.

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культуракиновидеоСтанислав Кулик
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