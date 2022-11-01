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The City: мистический детектив "Сны"

The City: мистический детектив "Сны"

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Для москвичей составили список, что посмотреть в кино или на стриминговых сервисах. Среди них – мистический детектив "Сны" с Павлом Прилучным.

В центре сюжета внештатный сотрудник полиции Женя Журавлева. Еще недавно девушка готовилась к свадьбе, но случилась трагедия и внезапно у героини открылся дар – во сне она видит мертвых и как их убили. Об этом узнает ее бывший одноклассник и предлагает Жене участвовать в расследовании запутанных преступлений.

Подробнее – в сюжете проекта The City.

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культуракиновидеоСтанислав Кулик
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