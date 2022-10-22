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22 октября, 21:00

Культура

"The City": москвичам рассказали о кинопремьерах на этой неделе

"The City": москвичам рассказали о кинопремьерах на этой неделе

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Москвичам рассказали о кинопремьерах, которые состоялись на этой неделе.

Одна из них – триллер "Плакать нельзя". Главная героиня Татьяна после смерти мужа переезжает в Скандинавию вместе с сыном. Однажды мальчик уходит в школу и не возвращается.

Еще один фильм – "Дополнительный урок". По сюжету студент приходит в колледж с пистолетом, но патрульная Вера Седова предотвращает трагедию. Парень погибает, а женщину обвиняют в убийстве, потому что оружия при нем не нашли.

Подробнее – в сюжете проекта The City.

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культуракиновидеоПолина Федосова
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