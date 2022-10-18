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Культура

"The City": россиянам рассказали о кинопремьерах на этой неделе

"The City": россиянам рассказали о кинопремьерах на этой неделе

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"The City": кинопремьеры на стримингах на этой неделе

На этой неделе в кинотеатрах ожидается много премьер, в том числе российских. Одна из них – триллер "Плакать нельзя". Главная героиня Татьяна после смерти мужа переезжает в Скандинавию вместе с сыном. Однажды мальчик уходит в школу и не возвращается.

Еще один фильм – "Дополнительный урок". По сюжету студент приходит в колледж с пистолетом, но патрульная Вера Седова предотвращает трагедию. Парень погибает, а женщину обвиняют в убийстве, потому что оружия при нем не нашли. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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