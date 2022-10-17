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Культура

"The City": кинопремьеры на стримингах на этой неделе

"The City": кинопремьеры на стримингах на этой неделе

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На стриминговых платформах состоялись несколько кинопремьер. Среди них – российский сериал "Алиса не может ждать" на платформе START.

В центре сюжета 15-летняя Алиса. Девочке ставят диагноз – скоро она потеряет зрение. Чтобы успеть пожить по-настоящему, старшеклассница решает бросить школу, заработать легкие деньги и уехать в другой город.

Еще одна премьера – фильм "Рэймонд и Рэй". После смерти сурового отца, двум сводным братьям приходиться исполнить его последнюю волю. Согласно ей сыновья должны сами выкопать могилу. За этим занятием Рэймонд и Рэй размышляют о прошлом. Каждый из них переживает смерть по-своему, что позволяет братьям по-новому смотреть не только на отношения с покойным, но и друг с другом.

Подробнее – в сюжете проекта The City.

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культуракиновидеоПолина Федосова
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