"The City": премьеры фильмов и сериалов в октябре

Команда The City подготовила подборку новых фильмов и сериалов, которые вышли в октябре. Киноманы могут посмотреть фильмы "Лавстори", "Сердце Пармы" или сериал "ПМЖейсон".

Фильм "Лавстори" снял молодой режиссер Петр Тодоровский. В 2022 году он получил награду за фильм "Здоровый человек" на ММКФ. В центре сюжета – водитель такси, который мечтает о карьере актера. Парню поступает заказ на поездку из Москвы в Сочи. Клиентом оказывается Маша – его первая любовь, которая едет на собственную свадьбу. Дорога предстоит неблизкая, поэтому за это время герои начинают вспоминать о былых чувствах.

Также в кино можно посмотреть историческую драму "Сердце Пармы". Фильм является экранизацией романа Алексея Иванова. Еще до выхода фильм сравнивали с "Игрой престолов", так как создатели кино уделили особое внимание батальным сценам.

В пародийном сериале "ПМЖейсон" команда использовала дипфейк-технологии. Подробнее – в сюжете проекта The City.