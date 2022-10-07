"The City": фильм "Сердце Пармы" вышел в прокат

Фильм "Сердце Пармы" вышел в прокат. Это историческая драма, в которой переплелись события российского средневековья, магия и уральский фольклор. Фильм открывал Московский международный кинофестиваль в 2022 году.

В центре сюжета киноленты – князь Михаил, который вопреки всем запретам женился на ведьме. Так он закончил многолетнюю вражду между язычниками и христианами. Но в Москве, где правил великий князь Иван III, такое вольнодумство не готовы простить. Чтобы вразумить Михаила, из Москвы отправили войско на территории Перми или, как в XV веке эти места называли, Пармы.

"Сердце Пармы" – экранизация одноименного романа Алексея Иванова. За сценарий киноленты отвечали Сергей Бодров-старший и Илья Тилькин, который ранее работал над историческим сериалом "Годунов". Подробнее – в сюжете проекта The City.