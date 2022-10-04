"The City": новинки кино этой недели

13:50
На этой неделе выходит состоится много кинопремьер. Среди них – сериал "Аляска Дейли". Героиня Хилари Суэнк талантливая журналистка, но обстоятельства заставляют ее переехать из Нью-Йорка на край света – в маленький городок на Аляске. Практически сразу она начинает расследовать пропажу женщины, но вскоре узнает, что это не единственное подобное происшествие. Без вести пропали уже несколько человек, а полиция не спешит их искать.
Также зрители могут посмотреть сериал "Интервью с вампиром". Действие начинается в готическом XVIII веке. Молодой аристократ Луи, пережив личную трагедию, знакомиться с вампиром. Выслушав рассказ нового сумрачного друга, он тоже решает перейти на темную сторону.
Подробнее – в сюжете проекта The City.
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