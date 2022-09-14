"The City": московские музеи-квартиры

13:50
Погрузиться в творческую атмосферу и узнать, как жили великие художники, писатели и балерины! О самых интересных музеях, которые расположены в квартирах и домах – новый выпуск The City.
Стоит заглянуть в квартиру Майи Плисецкой. Чтобы в нее попасть, нужно обязательно зарегистрироваться на сайте, иначе не пропустит строгая консьержка.
Музей-квартира Ивана Сытина – очень атмосферное место. Иван Сытин – один из главных книгоиздателей в дореволюционной России. Его даже называют российским Генри Фордом, только в мире печатной продукции. Именно благодаря Сытину в России стали массово читать Пушкина, Гоголя, Толстого и прочих авторов.
В пятикомнатной квартире на Тверской предприниматель жил уже в советское время с 1928 по 1934 год. И здесь тоже есть все атрибуты музея-квартиры – подлинные интерьеры, документы, старинные издания, но если исторические артефакты не заинтересовали, там есть коворкинг. В нем проходят временные выставки, лекции и другие мероприятия, за которыми стоит следить на сайте музея. Билет – 300 рублей.
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