"The City": новинки анимации

Роуд-муви с машинками в главной роли, приключения тряпичного кролика и мульт-классика с Томом Хэнксом. О том, что можно посмотреть на стримингах всей семьей, – в сюжете проекта The City.

"Тачки на дороге" – мини-сериал из 9 серий, где Молния МакКуин и Мэтр отправляются в путешествие. Они встретятся с новыми и уже известными персонажами. Впереди героев ожидает множество увлекательных приключений. Проект выходит на стриминговой платформе Disney+.

Фильм "Олли потерялся" снят по мотивам книги Уильяма Джойса "Одиссея Олли". Вислоухий лоскутный кролик с провалами в памяти отправляется на поиски лучшего друга – маленького мальчика, которого он очень любит.

Том Хэнкс сыграл Джеппетто в фильме "Пиноккио". Режиссер – Роберт Земекис. Фильм является киноадаптацией одноименного мультфильма 1940 года.