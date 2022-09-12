"The City": новинки кино этой недели

Для москвичей составили подборку лучших кинопремьер этой недели. Главная картина – "Три тысячи лет желаний" от режиссера Джорджа Миллера.

Эта история о профессоре литературы, которая путешествует по миру, собирая истории мифических существ. Однажды она покупает старинный сосуд, а из него появляется настоящий Джинн. Он предлагает ей стандартную процедуру – три желания. Но ученой ничего не нужно. К тому же, она хорошо знает о плутовстве джиннов из-за чего не торопится и хочет сперва познакомиться с остроухим духом получше. И в итоге арабская сказка превращается в фэнтезийную любовную историю между человеком и Джинном.

Еще одна картина в данной подборке впервые была показана в Каннах. Это фильм "Брат и сестра". В центре сюжета – отношения брата и сестры. Обоим немного за 50, из них больше 20 лет герои совсем не общались друг с другом. Но однажды их родители попадают в серьезную аварию, что становится единственным поводом для возобновления отношений. "Брат и сестра" – очень суровая драма, после которой начинаешь понимать, что значит быть токсичным и насколько важно ценить отношения с близкими.

Подробнее – в сюжете проекта The City.