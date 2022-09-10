"The City": что посмотреть в столице в День города

День города будет насыщенным – концерты, фестивали, кинопоказы. ВДНХ стала одним из главных мест притяжения – там открылось самое высокое в Европе колесо обозрения "Солнце Москвы". Высота аттракциона – 140 метров, причем пять кабинок из 30 сделали с прозрачным полом. Также в ВДНХ пройдет фестиваль экстремальных видов спорта Grand Skate Tour.

Фестиваль "День Города" охватит главные улицы Москвы: Охотный ряд, Тверскую и Моховую. Главной фишкой станут большие интерактивные зоны: посетители смогут разработать собственный дизайн вагона метро или сделать мини-модель электробуса, спроектировать головной убор с башнями Москва-Сити и посмотреть кулинарные мастер-классы от московских шеф-поваров. Вход на фестиваль свободный.

Какие еще развлечения ждут москвичей в городе? Подробнее – в сюжете проекта The City.